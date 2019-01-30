Руководитель министерства подчеркнула, что в случае заболевания необходимо обратиться к врачу и исключить самолечение.

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства дала советы, как защитить себя от гриппа.

По словам министра, в ближайшие пару недель россиянам рекомендуется избегать участия в массовых мероприятиях, использовать средства индивидуальной защиты, следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу, а также чаще мыть руки.

Вероника Скворцова, глава Минздрава России Хотелось бы, конечно, чтобы население поучаствовало в собственной защите от эпидемий