Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства призвал усилить работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Глава государства отметил, что рекомендации по профилактике заболеваний должны быть повторены в СМИ и специалистами, а с регионами и соответствующими в них структурами должна проводиться более интенсивная работа по данному вопросу.