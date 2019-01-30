Путин призвал усилить работу по информированию населения о профилактике гриппа
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Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства призвал усилить работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Глава государства отметил, что рекомендации по профилактике заболеваний должны быть повторены в СМИ и специалистами, а с регионами и соответствующими в них структурами должна проводиться более интенсивная работа по данному вопросу.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь отметила, что такая работа уже ведётся.