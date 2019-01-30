В России может появиться кодекс поведения школьников

Также предлагается организовать школы молодых родителей, что посодействует духовно-нравственному воспитанию личности.

В России может появиться кодекс поведения, разработанный для школьников. Такое намерение высказали участники круглого стола в Госдуме с участием парламентариев и представителей Русской православной церкви (РПЦ).

— Министерству просвещения РФ: с целью формирования у обучающихся достойных нравственных качеств личности рассмотреть возможность разработки кодекса поведения российских школьников, — говорится в документе, который оказался в распоряжении ТАСС.

Также министерство просят решить вопрос о преподавании со второго по десятый класс "на основе добровольности и свободы выбора" религиозных культур народов России. Кроме того, при разработке федеральных стандартов ведомство должно взаимодействовать с РПЦ и другими традиционными религиозными организациями.

Ряд рекомендаций будет направлен в администрации регионов. В частности, предлагается организовать школы молодых родителей, что посодействует духовно-нравственному воспитанию личности.