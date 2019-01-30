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Регион
Опубликовано 30 января 2019, 18:28

Президент Германии не может вылететь из Эфиопии из-за поломки самолёта

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: &copy; Facebook/Bundespr&auml;sident Frank-Walter Steinmeier

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: © Facebook/Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Делегация из 55 человек, сопровождающая немецкого президента, на время, пока дефект будут устранять, расположится в отеле.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может покинуть Эфиопию из-за поломки правительственного самолёта. Об этом сообщает Bild.

Штайнмайер находится в Эфиопии с рабочей поездкой и в 14:50 по московскому времени должен был вылететь в Берлин. Однако выяснилось, что у Airbus A340 Theodor Heuss, на котором летает немецкий президент, обнаружили дефект, связанный "с нагнетаемым воздухом".

Сообщается, что проблему можно решить прямо в аэропорту Аддис-Абебы. На время ремонта самолёта делегация из 55 человек, сопровождающая Штайнмайера, останется в отеле.

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Евгений Шуваев
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