Президент Германии не может вылететь из Эфиопии из-за поломки самолёта
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: © Facebook/Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Делегация из 55 человек, сопровождающая немецкого президента, на время, пока дефект будут устранять, расположится в отеле.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может покинуть Эфиопию из-за поломки правительственного самолёта. Об этом сообщает Bild.
Штайнмайер находится в Эфиопии с рабочей поездкой и в 14:50 по московскому времени должен был вылететь в Берлин. Однако выяснилось, что у Airbus A340 Theodor Heuss, на котором летает немецкий президент, обнаружили дефект, связанный "с нагнетаемым воздухом".
Сообщается, что проблему можно решить прямо в аэропорту Аддис-Абебы. На время ремонта самолёта делегация из 55 человек, сопровождающая Штайнмайера, останется в отеле.