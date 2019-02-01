Warner Bros. снимет полнометражный фильм с машинками Hot Wheels
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Новый проект создаётся непосредственно под присмотром продюсера Робби Бреннера из компании Mattel Films.
Фирма Mattel, которая занимается производством игрушек, и студия Warner Bros. объявили о сотрудничестве. Компании работают над полнометражным фильмом, который основан на линейке игрушечных машинок Hot Wheels. Об этом сообщает Variety.
В настоящий момент фильм находится на ранней стадии разработки. У проекта пока что нет ни режиссёра, ни сценариста. Лентой занимается продюсер Робби Бреннер (глава кинокомпании Mattel Films).
В рамках данной сделки, помимо Hot Wheels, в работе также находится фильм "Барби". Главную роль в последнем исполнит Марго Робби ("Отряд самоубийц"). Также Mattel планирует вместе с Sony выпустить новую версию "Властелинов вселенной".