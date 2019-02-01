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Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 07:41

Warner Bros. снимет полнометражный фильм с машинками Hot Wheels

Фото: &copy; Flickr/Wade

Фото: © Flickr/Wade

Новый проект создаётся непосредственно под присмотром продюсера Робби Бреннера из компании Mattel Films.

Фирма Mattel, которая занимается производством игрушек, и студия Warner Bros. объявили о сотрудничестве. Компании работают над полнометражным фильмом, который основан на линейке игрушечных машинок Hot Wheels. Об этом сообщает Variety.

В настоящий момент фильм находится на ранней стадии разработки. У проекта пока что нет ни режиссёра, ни сценариста. Лентой занимается продюсер Робби Бреннер (глава кинокомпании Mattel Films).

В рамках данной сделки, помимо Hot Wheels, в работе также находится фильм "Барби". Главную роль в последнем исполнит Марго Робби ("Отряд самоубийц"). Также Mattel планирует вместе с Sony выпустить новую версию "Властелинов вселенной".

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Сергей Сурепин
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