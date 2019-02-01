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Опубликовано 1 февраля 2019, 02:09

Названы самые ожидаемые блокбастеры 2019 года

Фото: &copy; Kinopoisk/Алита: Боевой ангел

Фото: © Kinopoisk/Алита: Боевой ангел

Список, который насчитывает девятнадцать кинолент, был составлен критиками Collider.

Все фильмы в списке сгруппированы по дате премьеры. По словам журналистов, в феврале выйдет сразу два серьёзных блокбастера: "Снегоуборщик" и фильм "Алита: Боевой ангел", основанный на манге.

Весной на экраны выйдут "Капитан Марвел", "Тройная граница", фильм "Шазам!", "Хеллбой", лента "Мстители: Финал", боевик "Джон Уик — 3", а также "Годзилла-2: Король монстров".

При этом главными премьерами лета 2019 года журналисты называют кинокартины "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Люди в чёрном: Интернэшнл", боевик по мотивам комиксов "Человек-паук: вдали от дома", а также "Хоббс и Шоу".

В осеннее время ожидаются премьеры фильмов "Близнец", "Ангелы Чарли", "Терминатор: Перезагрузка". В конце года журналисты рекомендуют посмотреть ленты "Джуманджи-2" и "Звёздные войны: эпизод 9". Также в список попал триллер Майкла Бэя 6 Underground, у которого пока нет даты релиза.

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Сергей Сурепин
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