Названы самые ожидаемые блокбастеры 2019 года

Список, который насчитывает девятнадцать кинолент, был составлен критиками Collider.

Все фильмы в списке сгруппированы по дате премьеры. По словам журналистов, в феврале выйдет сразу два серьёзных блокбастера: "Снегоуборщик" и фильм "Алита: Боевой ангел", основанный на манге.

Весной на экраны выйдут "Капитан Марвел", "Тройная граница", фильм "Шазам!", "Хеллбой", лента "Мстители: Финал", боевик "Джон Уик — 3", а также "Годзилла-2: Король монстров".

При этом главными премьерами лета 2019 года журналисты называют кинокартины "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Люди в чёрном: Интернэшнл", боевик по мотивам комиксов "Человек-паук: вдали от дома", а также "Хоббс и Шоу".