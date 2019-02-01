Уилл Смит опубликовал первое фото со съёмок "Плохих парней – 3"

Премьера будущей киноленты о полицейских запланирована на семнадцатое января 2020 года.

Популярный американский актёр Уилл Смит опубликовал в Сети первые кадры будущей ленты "Плохие парни — 3". Анимированное изображение он опубликовал в собственном Instagram-аккаунте.

На опубликованном фото Уилл Смит и Мартин Лоуренс стоят рядом друг с другом в квартире. У них на шее висят значки полиции. Анимационное изображение сопровождает трек P. Diddy под названием Bad Boy for Life.