Уилл Смит опубликовал первое фото со съёмок "Плохих парней – 3"
Фото: © instagram.com/willsmith
Премьера будущей киноленты о полицейских запланирована на семнадцатое января 2020 года.
Популярный американский актёр Уилл Смит опубликовал в Сети первые кадры будущей ленты "Плохие парни — 3". Анимированное изображение он опубликовал в собственном Instagram-аккаунте.
На опубликованном фото Уилл Смит и Мартин Лоуренс стоят рядом друг с другом в квартире. У них на шее висят значки полиции. Анимационное изображение сопровождает трек P. Diddy под названием Bad Boy for Life.
Продолжение "Парней" выйдет на экраны в США семнадцатого января 2020 года.