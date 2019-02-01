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Опубликовано 1 февраля 2019, 06:35

Уилл Смит опубликовал первое фото со съёмок "Плохих парней – 3"

Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/willsmith

Фото: © instagram.com/willsmith

Премьера будущей киноленты о полицейских запланирована на семнадцатое января 2020 года.

Популярный американский актёр Уилл Смит опубликовал в Сети первые кадры будущей ленты "Плохие парни — 3". Анимированное изображение он опубликовал в собственном Instagram-аккаунте.

На опубликованном фото Уилл Смит и Мартин Лоуренс стоят рядом друг с другом в квартире. У них на шее висят значки полиции. Анимационное изображение сопровождает трек P. Diddy под названием Bad Boy for Life.

Продолжение "Парней" выйдет на экраны в США семнадцатого января 2020 года.

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Сергей Сурепин
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