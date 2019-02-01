Дизайнеры разработали автомобиль в честь Дэвида Боуи

Ключевые слова из композиций покойного музыканта переведены были на язык дизайна.

Бывший дизайнер концерна Groupe PSA Такуми Ямамото представит в Париже концепт авто, в основу которого легло творчество покойного музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщил сайт GTspirit.

Первый эскиз дизайнер сделал в 1997 году. Идея заключается в том, что Ямамото создал алгоритм, который перевёл ключевые слова из треков Боуи на язык дизайна. После он напечатал 3D-модель, которую дизайнер хочет показать в рамках выставки Exposition Concept Car Paris 2019. Концепт автомобиля получил название DB.