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Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 03:34

Жительницу Барнаула будут судить за оскорбление полицейского в Instagram

&nbsp;Фото: &copy; Pixabay

 Фото: © Pixabay

В настоящий момент женщине грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, а также исправительные работы.

Прокуратура Алтайского края направила в мировой суд уголовное дело об оскорблении сотрудника полиции. Возбуждено оно было из-за видео, опубликованного в "Инстаграме". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2018 года жительница Барнаула была вызвана в полицию. Её проверяли на вероятную причастность к хищению денег из кассы одного из магазинов. После того как женщина вернулась домой, она записала видео.

В ролике дама, которая явно была раздосадована беседой с полицией, не стеснялась в своих выражениях. Она заявила о том, что думает о полицейском, который проводил проверку. Видео было опубликовано в "Инстаграме".

В полиции это видео посмотрели. В итоге правоохранительные органы завели уголовное дело против женщины по статье 319 УК РФ. В настоящий момент ей грозит штраф (до сорока тысяч рублей), обязательные или исправительные работы.

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Сергей Сурепин
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