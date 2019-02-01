Жительницу Барнаула будут судить за оскорбление полицейского в Instagram

В настоящий момент женщине грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, а также исправительные работы.

Прокуратура Алтайского края направила в мировой суд уголовное дело об оскорблении сотрудника полиции. Возбуждено оно было из-за видео, опубликованного в "Инстаграме". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2018 года жительница Барнаула была вызвана в полицию. Её проверяли на вероятную причастность к хищению денег из кассы одного из магазинов. После того как женщина вернулась домой, она записала видео.

В ролике дама, которая явно была раздосадована беседой с полицией, не стеснялась в своих выражениях. Она заявила о том, что думает о полицейском, который проводил проверку. Видео было опубликовано в "Инстаграме".