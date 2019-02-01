Жуткая кукла Чаки получит собственный хоррор-сериал

Автор серии Дон Манчини до этого говорил о том, что будущий сериал будет темнее и мрачнее, чем ранее, а также шоу будет очень жутким. В настоящий момент известно о том, что шоу состоять будет из восьми серий длительностью около часа, а также будет представлять собой продолжение истории, которая началась ещё в 1988 году.