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Опубликовано 1 февраля 2019, 01:10

Британцы нашли ранее неизвестный фрагмент средневековой саги про короля Артура

&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

 Фото: © wikipedia.org

Главным образом обнаруженный фрагмент посвящён Мерлину, волшебнику из легенд про короля Артура.

В архиве библиотеки города Бристоля (Великобритания) обнаружили ранее неизвестный фрагмент средневекового цикла романов про короля Артура, а также рыцарей Круглого стола "Ланселот — Грааль". Информацию об этом сообщил Бристольский университет.

Отрывок, который состоит из 7 рукописных страниц, нашёл сотрудник Бристольского университета Майкл Ричардсон. Страницы находились внутри сборника работ французского теолога Жана Жерсона, напечатанного в Страсбурге между 1494 и 1502 гг.

Фрагмент, который удалось обнаружить, посвящён Мерлину, волшебнику из легенд про короля Артура. Специалисты говорят, что обнаруженные страницы содержат ранее неизвестные фрагменты повествования. В нём более подробно описаны действия Мерлина, а также других персонажей саги.

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Сергей Сурепин
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