Британцы нашли ранее неизвестный фрагмент средневековой саги про короля Артура

Главным образом обнаруженный фрагмент посвящён Мерлину, волшебнику из легенд про короля Артура.

В архиве библиотеки города Бристоля (Великобритания) обнаружили ранее неизвестный фрагмент средневекового цикла романов про короля Артура, а также рыцарей Круглого стола "Ланселот — Грааль". Информацию об этом сообщил Бристольский университет.

Отрывок, который состоит из 7 рукописных страниц, нашёл сотрудник Бристольского университета Майкл Ричардсон. Страницы находились внутри сборника работ французского теолога Жана Жерсона, напечатанного в Страсбурге между 1494 и 1502 гг.