Pepsi поставила статую своего основателя напротив создателя Coca-Cola

По всей видимости, в компании Coca-Cola решили, что любое перемирие когда-нибудь заканчивается, и убрали статую.

Компания Pepsi приобрела эксклюзивные права на рекламу во время проведения финальной игры Национальной футбольной лиги (Супербоула). В этом году мероприятие пройдёт в Атланте (на родине Coca-Cola). В связи с этим компания Pepsi решила сделать паузу в многолетней войне со своим конкурентом и установила статую своего основателя напротив статуи создателя Coca-Cola возле музея World of Coca-Cola. Об этом сообщает Campaign.

В своём твиттере Pepsi поблагодарила Coca-Cola за гостеприимство. Вместе с этим компания заявила о том, что хочет собрать вместе основателей Coca-Cola и Pepsi для объявления временного перемирия. В ответ на это Coca-Cola написала: "Добро пожаловать в Атланту".