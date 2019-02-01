Единогласно. Совбез ООН продлил санкции против ЦАР до января 2020 года
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Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление санкций против Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что на год также было продлено и оружейное эмбарго, наложенное на республику.
Кроме того, до 29 февраля 2020 года был продлён мандат группы экспертов, которые оказывают помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР.
Напомним, ООН ввела запрет на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику в декабре 2013 года. В январе следующего года к оружейному эмбарго добавились экономические санкции против ряда физических и юридических лиц.