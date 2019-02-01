Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 03:47

Единогласно. Совбез ООН продлил санкции против ЦАР до января 2020 года

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление санкций против Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что на год также было продлено и оружейное эмбарго, наложенное на республику.

Кроме того, до 29 февраля 2020 года был продлён мандат группы экспертов, которые оказывают помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР.

Напомним, ООН ввела запрет на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику в декабре 2013 года. В январе следующего года к оружейному эмбарго добавились экономические санкции против ряда физических и юридических лиц.

BannerImage
Артём Зуев
  • Новости
  • Санкции против России
  • В мире
  • ЦАР
  • ООН
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar