За неделю в Греции из-за гриппа умерло 12 человек
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Все скончавшиеся принадлежали к клинической группе высокого риска, для которой рекомендована сезонная вакцинация.
В Греции из-за гриппа за последнюю неделю умерло 12 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Общее количество умерших начиная с октября составило 18 человек в возрасте от 25 до 90 лет. Все случаи летального исхода вызваны вирусом гриппа А. Все скончавшиеся принадлежали к клинической группе высокого риска, для которой рекомендована сезонная вакцинация.
В лаборатории за неделю обнаружили 141 положительную пробу на грипп в больницах из 291 взятой. В центре также пояснили, что лучшим способом предотвратить заболевание является вакцинация.