Стал миллионером в свой день рождения. Американец сорвал куш в лотерее

Житель штата Теннесси (США) Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею один миллион долларов. По словам американца, перед вечеринкой по случаю его дня рождения он заехал на заправку, где и приобрёл заветный билет.

Браун рассказал, что смотрел на билет сотню раз — он всё ещё считает, что это сон наяву. Также американец говорит, что он не спал всю ночь перед тем, как пойти за своим выигрышем. С собой Браун взял отца и двоюродного брата — с ними он отправился в штаб-квартиру компании, которая проводит лотерею.