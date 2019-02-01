Стал миллионером в свой день рождения. Американец сорвал куш в лотерее
Фото © Courtesy Tennessee Lottery
По словам Дэвона Брауна, полученные спонтанно денежные средства он планирует инвестировать.
Житель штата Теннесси (США) Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею один миллион долларов. По словам американца, перед вечеринкой по случаю его дня рождения он заехал на заправку, где и приобрёл заветный билет.
Браун рассказал, что смотрел на билет сотню раз — он всё ещё считает, что это сон наяву. Также американец говорит, что он не спал всю ночь перед тем, как пойти за своим выигрышем. С собой Браун взял отца и двоюродного брата — с ними он отправился в штаб-квартиру компании, которая проводит лотерею.
Полученные деньги Браун планирует инвестировать. Также он отметил, что хочет продолжить работать в компании по борьбе с вредителями.
Напомним, рекордный джекпот в истории США был разыгран в Powerball в январе 2016 года. Тогда приз в размере 1,59 миллиарда долларов разделили между собой обладатели трёх выигрышных билетов.