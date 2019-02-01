Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 07:32

Стал миллионером в свой день рождения. Американец сорвал куш в лотерее

Фото &copy; Courtesy Tennessee Lottery

Фото © Courtesy Tennessee Lottery

По словам Дэвона Брауна, полученные спонтанно денежные средства он планирует инвестировать.

Житель штата Теннесси (США) Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею один миллион долларов. По словам американца, перед вечеринкой по случаю его дня рождения он заехал на заправку, где и приобрёл заветный билет.

Браун рассказал, что смотрел на билет сотню раз — он всё ещё считает, что это сон наяву. Также американец говорит, что он не спал всю ночь перед тем, как пойти за своим выигрышем. С собой Браун взял отца и двоюродного брата — с ними он отправился в штаб-квартиру компании, которая проводит лотерею.

Полученные деньги Браун планирует инвестировать. Также он отметил, что хочет продолжить работать в компании по борьбе с вредителями.

Напомним, рекордный джекпот в истории США был разыгран в Powerball в январе 2016 года. Тогда приз в размере 1,59 миллиарда долларов разделили между собой обладатели трёх выигрышных билетов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • миллионеры
  • лотереи
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar