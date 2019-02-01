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Опубликовано 1 февраля 2019, 07:56

Премьера фильма "Мы" по роману Замятина состоится в 2020 году

Фото &copy; Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Прокат будущей кинокартины запланирован к столетию написания романа. Точной даты пока нет.

Премьера фильма "Мы" режиссёра Гамлета Дульяна состоится в 2020 году. Лента снята по одноимённому роману-антиутопии Евгения Замятина. Информацию о дате выхода сообщил режиссёр фильма в преддверии 135-летия со дня рождения писателя.

Действие фильма развернётся в постапокалиптическом мире, в котором происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль. Его главный строитель — инженер по имени Д-503. Прокат фильма запланирован на 2020 год — к 100-летию написания романа. Точной даты выхода пока нет.

Режиссёр также рассказал, что съёмки ленты были захватывающим процессом. В настоящий момент проект находится на этапе постпродакшена: творческая команда ведёт работы над графикой, монтажом и звуковым дизайном.

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Сергей Сурепин
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