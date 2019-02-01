Премьера фильма "Мы" по роману Замятина состоится в 2020 году

Прокат будущей кинокартины запланирован к столетию написания романа. Точной даты пока нет.

Премьера фильма "Мы" режиссёра Гамлета Дульяна состоится в 2020 году. Лента снята по одноимённому роману-антиутопии Евгения Замятина. Информацию о дате выхода сообщил режиссёр фильма в преддверии 135-летия со дня рождения писателя.

Действие фильма развернётся в постапокалиптическом мире, в котором происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль. Его главный строитель — инженер по имени Д-503. Прокат фильма запланирован на 2020 год — к 100-летию написания романа. Точной даты выхода пока нет.