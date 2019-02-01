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Опубликовано 1 февраля 2019, 07:49

700 тысяч рублей за сутки. Найден самый дорогой отель России

Фото &copy;&nbsp;Талион Империал Отель

Фото © Талион Империал Отель

Самым роскошным российским отелем оказался "Талион империал", который расположен в Санкт-Петербурге.

Аналитики Aviasales изучили бронирования россиян за время зимних каникул. В итоге эксперты назвали самую дорогую гостиницу, которую удалось обнаружить в России.

Таким образом, самым роскошным отечественным отелем оказался "Талион империал". Апартаменты расположены в городе Санкт-Петербурге. Одна из пар путешественников забронировала в этом отеле номер класса люкс. Его стоимость — 700 тысяч рублей за сутки.

Сам отель находится в здании дворца XVIII века. В номере люкс расположены антикварная мебель и кровать с балдахином. Размеры самого дорогого номера — 240 квадратных метров. Его гостям доступны спа, лаунж-зона, завтрак с икрой и шампанским.

Второе место в списке самых дорогих отелей занял столичный "Хаятт ридженси Петровский парк" (600 тысяч рублей за ночь). Третье место занял отель "Богатырь" в Сочи парке.

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Сергей Сурепин
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