700 тысяч рублей за сутки. Найден самый дорогой отель России

Самым роскошным российским отелем оказался "Талион империал", который расположен в Санкт-Петербурге.

Аналитики Aviasales изучили бронирования россиян за время зимних каникул. В итоге эксперты назвали самую дорогую гостиницу, которую удалось обнаружить в России.

Таким образом, самым роскошным отечественным отелем оказался "Талион империал". Апартаменты расположены в городе Санкт-Петербурге. Одна из пар путешественников забронировала в этом отеле номер класса люкс. Его стоимость — 700 тысяч рублей за сутки.

Сам отель находится в здании дворца XVIII века. В номере люкс расположены антикварная мебель и кровать с балдахином. Размеры самого дорогого номера — 240 квадратных метров. Его гостям доступны спа, лаунж-зона, завтрак с икрой и шампанским.