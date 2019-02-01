700 тысяч рублей за сутки. Найден самый дорогой отель России
Фото © Талион Империал Отель
Самым роскошным российским отелем оказался "Талион империал", который расположен в Санкт-Петербурге.
Аналитики Aviasales изучили бронирования россиян за время зимних каникул. В итоге эксперты назвали самую дорогую гостиницу, которую удалось обнаружить в России.
Таким образом, самым роскошным отечественным отелем оказался "Талион империал". Апартаменты расположены в городе Санкт-Петербурге. Одна из пар путешественников забронировала в этом отеле номер класса люкс. Его стоимость — 700 тысяч рублей за сутки.
Сам отель находится в здании дворца XVIII века. В номере люкс расположены антикварная мебель и кровать с балдахином. Размеры самого дорогого номера — 240 квадратных метров. Его гостям доступны спа, лаунж-зона, завтрак с икрой и шампанским.
Второе место в списке самых дорогих отелей занял столичный "Хаятт ридженси Петровский парк" (600 тысяч рублей за ночь). Третье место занял отель "Богатырь" в Сочи парке.