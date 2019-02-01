Джеймс Ганн может снять новый "Отряд самоубийц"

Новый фильм будет не просто продолжением первой части, а, скорее всего, полноценным перезапуском.

Американский режиссёр Джеймс Ганн, которого уволили из Marvel, в настоящий момент обсуждает с Warner Bros. возможность работы над "Отрядом самоубийц". Ганн может стать постановщиком нового фильма. Об этом сообщает THR.

Будущая лента будет не просто продолжением первой части, а скорее перезапуском. В настоящий момент Ганн рассматривает возможность выбрать для серии новое направление. Также он может обновить актёрский состав и добавить в работу других персонажей.