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Опубликовано 1 февраля 2019, 10:09

Джеймс Ганн может снять новый "Отряд самоубийц"

Кадр фильма&nbsp;"Отрядом самоубийц"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Отрядом самоубийц"/ © Кинопоиск

Новый фильм будет не просто продолжением первой части, а, скорее всего, полноценным перезапуском.

Американский режиссёр Джеймс Ганн, которого уволили из Marvel, в настоящий момент обсуждает с Warner Bros. возможность работы над "Отрядом самоубийц". Ганн может стать постановщиком нового фильма. Об этом сообщает THR.

Будущая лента будет не просто продолжением первой части, а скорее перезапуском. В настоящий момент Ганн рассматривает возможность выбрать для серии новое направление. Также он может обновить актёрский состав и добавить в работу других персонажей.

Напомним, ещё в октябре сообщалось о том, что Ганн работает над сценарием нового фильма "Отряд самоубийц". Ранее режиссёр снимал "Стражей Галактики", однако его уволили после скандала с твитами о СПИДе и педофилии, которые были написаны порядка десяти лет назад.

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Сергей Сурепин
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