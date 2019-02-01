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Опубликовано 1 февраля 2019, 09:58

Режиссёр "Властелина колец" снимет фильм про The Beatles

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Основой для будущей киноленты стали съёмки группы в студии звукозаписи для несостоявшейся телепрограммы.

Режиссёр Питер Джексон ("Властелин колец") объявил, что работает над созданием нового фильма. На этот раз это будет документальная лента о группе The Beatles.

В основу картины легли многочасовые съёмки музыкального коллектива для так и не состоявшейся телепрограммы, которые были сделаны в январе 1969 года. В итоге эти записи так и не были опубликованы. Всего было записано 55 часов видео.

По словам Джексона, его очень впечатлили материалы, которые не были опубликованы. Кроме видео в его распоряжение попало ещё 140 часов аудиоматериала. У фильма пока нет даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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