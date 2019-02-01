Режиссёр "Властелина колец" снимет фильм про The Beatles

Основой для будущей киноленты стали съёмки группы в студии звукозаписи для несостоявшейся телепрограммы.

Режиссёр Питер Джексон ("Властелин колец") объявил, что работает над созданием нового фильма. На этот раз это будет документальная лента о группе The Beatles.

В основу картины легли многочасовые съёмки музыкального коллектива для так и не состоявшейся телепрограммы, которые были сделаны в январе 1969 года. В итоге эти записи так и не были опубликованы. Всего было записано 55 часов видео.