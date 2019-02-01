Режиссёр "Властелина колец" снимет фильм про The Beatles
Фото: © Flickr/Gage Skidmore
Основой для будущей киноленты стали съёмки группы в студии звукозаписи для несостоявшейся телепрограммы.
Режиссёр Питер Джексон ("Властелин колец") объявил, что работает над созданием нового фильма. На этот раз это будет документальная лента о группе The Beatles.
В основу картины легли многочасовые съёмки музыкального коллектива для так и не состоявшейся телепрограммы, которые были сделаны в январе 1969 года. В итоге эти записи так и не были опубликованы. Всего было записано 55 часов видео.
По словам Джексона, его очень впечатлили материалы, которые не были опубликованы. Кроме видео в его распоряжение попало ещё 140 часов аудиоматериала. У фильма пока нет даты премьеры.