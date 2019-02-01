Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена

Актёр Бен Аффлек, который сыграл Бэтмена в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости", не вернётся к роли супергероя в ленте "Бэтмен". Выход последней картины запланирован на 2021 год.

Сам актёр заявил, что он ждёт выхода фильма, премьера которого запланирована на лето 2021 года. Аффлек рассказал, что он будет рад увидеть воплощение идей Мэта Ривза, который выступит режиссёром и сценаристом фильма.