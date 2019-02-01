Володин поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием интронизации. Председатель нижней палаты парламента отметил, что РПЦ за эти десять лет укрепила свою роль как хранительница традиций и нравственных устоев общества.

— Сегодня Церковь играет большую роль в образовании, культуре, миротворчестве, благотворительности, социальной сфере. Вы многое делаете для укрепления духовного и исторического единства Русского мира, поддержания межрелигиозного диалога, консолидации общества, — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы.

Володин также пожелал главе РПЦ крепких телесных и духовных сил, а также успехов в патриаршем служении.