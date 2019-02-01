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Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 08:17

Названы лауреаты премии Правительства России в области культуры

Фото &copy; Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

Соответствующую награду получили Юрий Николаев, Надежда Бабкина и другие деятели культуры.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, чтобы присудить премии правительства в области культуры за 2018 год. Всего за прошедший год присуждено двенадцать премий.

В числе лауреатов фигурируют Надежда Бабкина — директор Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", исполнительный директор этого проекта Антон Собянин, главный хормейстер Лариса Суханова.

Также стало известно и о том, что премии удостоен телевизионный ведущий Юрий Николаев. Награду он получил за телевизионную детскую музыкальную программу под названием "Утренняя звезда".

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Сергей Сурепин
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