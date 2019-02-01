Названы лауреаты премии Правительства России в области культуры
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Соответствующую награду получили Юрий Николаев, Надежда Бабкина и другие деятели культуры.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, чтобы присудить премии правительства в области культуры за 2018 год. Всего за прошедший год присуждено двенадцать премий.
В числе лауреатов фигурируют Надежда Бабкина — директор Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", исполнительный директор этого проекта Антон Собянин, главный хормейстер Лариса Суханова.
Также стало известно и о том, что премии удостоен телевизионный ведущий Юрий Николаев. Награду он получил за телевизионную детскую музыкальную программу под названием "Утренняя звезда".