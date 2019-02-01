Юрий Колокольников получил новое предложение от режиссёра Майкла Бэя

До этого российский актёр получил широкую известность благодаря роли Стира в сериале "Игра престолов".

Российский актёр Юрий Колокольников получил предложение от американского режиссёра Майкла Бэя. Теперь актёр снимается в новом фильме под названием "Шестеро в подполье". Об этом актёр сообщил в видеоинтервью #Безвопросов изданию "Вокруг ТВ".

Колокольников признался, что для получения этой роли он не проходил пробы. 37-летний актёр добавил, что режиссёр "Трансформеров" просто где-то увидел нарезку с его участием и сказал, что хочет, чтобы Колокольников снимался в его фильме.