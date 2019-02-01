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Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 07:51

Юрий Колокольников получил новое предложение от режиссёра Майкла Бэя

Фото &copy; L!FE/Дмитрий Киселев

Фото © L!FE/Дмитрий Киселев

До этого российский актёр получил широкую известность благодаря роли Стира в сериале "Игра престолов".

Российский актёр Юрий Колокольников получил предложение от американского режиссёра Майкла Бэя. Теперь актёр снимается в новом фильме под названием "Шестеро в подполье". Об этом актёр сообщил в видеоинтервью #Безвопросов изданию "Вокруг ТВ".

Колокольников признался, что для получения этой роли он не проходил пробы. 37-летний актёр добавил, что режиссёр "Трансформеров" просто где-то увидел нарезку с его участием и сказал, что хочет, чтобы Колокольников снимался в его фильме.

Напомним, широкую известность российский актёр получил благодаря роли в сериале "Игра престолов". В шоу от канала HBO он играл персонажа Стира.

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Сергей Сурепин
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