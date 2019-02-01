Кара Делевинь разделась ради рекламы одежды — фото
Фото © Instagram/olivier_rousteing
В соответствующей фотосессии популярная модель и киноактриса решила повторить снимок с Джанет Джексон.
Креативный директор компании Balmain Оливье Рустен показал в "Инстаграме" первые кадры из новой рекламной кампании бренда. На фото можно увидеть британскую модель и актрису Кару Делевинь.
Она изображена в достаточно провокационной позе. Дело в том, что модель позирует топлес. При этом сам дизайнер прикрывает ей грудь руками. Многим эта фотография показалась знакомой — подобная фотосессия на самом деле существует, а Рустен не скрывает, что у него был пример для вдохновения.
Похожее фото делал Патрик Демаршелье. На снимке в аналогичной позе изображена была певица Джанет Джексон, а её грудь прикрывал её муж Рене Элизондо.