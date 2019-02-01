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Опубликовано 1 февраля 2019, 09:38

Кара Делевинь разделась ради рекламы одежды — фото

Фото &copy; Instagram/olivier_rousteing

Фото © Instagram/olivier_rousteing

В соответствующей фотосессии популярная модель и киноактриса решила повторить снимок с Джанет Джексон.

Креативный директор компании Balmain Оливье Рустен показал в "Инстаграме" первые кадры из новой рекламной кампании бренда. На фото можно увидеть британскую модель и актрису Кару Делевинь.

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Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Она изображена в достаточно провокационной позе. Дело в том, что модель позирует топлес. При этом сам дизайнер прикрывает ей грудь руками. Многим эта фотография показалась знакомой — подобная фотосессия на самом деле существует, а Рустен не скрывает, что у него был пример для вдохновения.

Похожее фото делал Патрик Демаршелье. На снимке в аналогичной позе изображена была певица Джанет Джексон, а её грудь прикрывал её муж Рене Элизондо.

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Iconic

Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

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Сергей Сурепин
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