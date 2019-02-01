Кара Делевинь разделась ради рекламы одежды — фото

Она изображена в достаточно провокационной позе. Дело в том, что модель позирует топлес. При этом сам дизайнер прикрывает ей грудь руками. Многим эта фотография показалась знакомой — подобная фотосессия на самом деле существует, а Рустен не скрывает, что у него был пример для вдохновения.