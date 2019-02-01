Журналист под видом молодого Сталина покорил десятки девушек в Tinder
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В итоге эксперимент немца завершился неудачным свиданием, которое проведено было в восточной части Берлина.
Немецкий журналист Пауль Швенн создал в Tinder учётную запись Иосифа Сталина. Он рассказал об опыте общения от лица советского руководителя. Об этом сообщает Vice.
Журналист загрузил в профиль несколько фотографий молодого Джугашвили. Также он немного изменил цитату Сталина 1942 года: "Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаётся". В итоге журналист написал: "Отношения приходят и уходят, а любовь остаётся".
Немец получил более двухсот откликов на свою анкету. Пользователи социальной сети считали его "волшебным", а некоторые просили перейти на общение в WhatsApp. В итоге эксперимент журналиста закончился неудачным свиданием, которое состоялось в восточной части Берлина. После этого профиль Сталина заблокировали модераторы Tinder за то, что журналист публиковал оскорбительные материалы.