В ГД предложили запретить не служившим в армии работать в исполнительной власти

Парламентарии уверены, что не прошедший срочную службу не имеет чувства долга перед страной и народом.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил запретить работать в органах исполнительной власти мужчинам, которые не служили в армии. Об этом он рассказал Агентству городских новостей "Москва".

— В исполнительную власть не пускать людей, которые не служили в армии! — заявил Шерин.

Он подчеркнул, что исполнительная власть — это то место, где человек индивидуально принимает те или иные решения — в отличие от депутатов или законодательных органов.

Депутат уверен, что не прошедший срочную службу не имеет чувства долга перед страной и народом.

— Вы что от него хотите? У него будут совершенно другие интересы. У него не будет ничего общего с этой страной. Он ничего и не должен — он не приведён к присяге, — добавил Шерин.