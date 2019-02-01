Актриса из сериала "Друзья" рассказала, как придумала самый раздражающий смех

По словам исполнительницы роли Дженис, свою историю она рассказала одному или двум людям за всё время.

Актриса Мэгги Уилер (она играла Дженис в сериале "Друзья") рассказала, как придумала достаточно запоминающийся и необычный смех для своей героини. По словам актрисы, это стало возможным благодаря сразу трём персонажам из других телевизионных шоу.

Уилер рассказала, что в сериале "Добро пожаловать назад, Коттер" был персонаж по имени Арнольд Хоршак — у него был странный смех. Также она вдохновлялась сериалом о дельфинах "Флиппер", поэтому звук млекопитающего вдохновил актрису на создание необычного смеха.

Ещё одним персонажем, который вдохновил Уилер, стал дятел из мультфильма "Вуди Вудпекер". По словам актрисы, историю о создании смеха для персонажа сериала "Друзья" она рассказывала одному или двум людям за все эти годы.