Nintendo похвасталась количеством подписчиков сервиса Switch Online

Японские разработчики в ближайшее время планируют значительно улучшить свою сетевую программу.

Количество подписчиков сервиса Nintendo Switch Online уже превысило восемь миллионов человек. Сам сервис запущен был осенью прошлого года.

Информацию об успехах компании озвучил Сюнтаро Фурукава, президент Nintendo. Стоит учесть, что при подсчёте не учитывались учётные записи пользователей, которые активировали пробную подписку.