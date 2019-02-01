Nintendo похвасталась количеством подписчиков сервиса Switch Online
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Японские разработчики в ближайшее время планируют значительно улучшить свою сетевую программу.
Количество подписчиков сервиса Nintendo Switch Online уже превысило восемь миллионов человек. Сам сервис запущен был осенью прошлого года.
Информацию об успехах компании озвучил Сюнтаро Фурукава, президент Nintendo. Стоит учесть, что при подсчёте не учитывались учётные записи пользователей, которые активировали пробную подписку.
Компания Nintendo в этом году планирует улучшить подписочный сервис. Помимо этого, японцы говорят, что геймеры, которые уже купили консоль Switch, будут приятно удивлены в 2019 году. Подробности разработчики обещают озвучить позже.