Поближе к теплу. Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости

Согласно информации аналитиков, чаще всего объекты коммерческого назначения россияне покупают в Испании.

Аналитики Prian назвали страну, которая больше всего пользуется спросом у россиян, покупающих жильё и объекты коммерческого назначения за границей. Лидером прошлого года стала Испания.

В настоящий момент недвижимость в Испании стабильно дорожает, так как не была произведена переоценка. В этом году стоимость квадратного метра в стране может вырасти ещё на пять-семь процентов.