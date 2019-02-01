Причастен к мафии. Бойца UFC арестовали в Польше

Спортсмена удалось задержать в процессе проведения рейда антитеррористических сил.

Тяжеловес UFC Адам Siwy Вижорек был арестован в Хожуве. В настоящий момент его подозревают в причастности к ряду преступлений, среди которых незаконный оборот наркотиков и грабежи.

Спортсмена задержали во время проведения рейда антитеррористических сил. Правоохранительные органы два года вели расследование против банды "Психофанов" — её ядром были футбольные фанаты команды Ruch Chorzow.

Члены этой мафиозной группировки прославились похищениями людей с целью выкупа, продажей наркотиков, коррупционными преступлениями, а также другими систематическими правонарушениями.