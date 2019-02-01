Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 13:20

Причастен к мафии. Бойца UFC арестовали в Польше

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;AP Photo/Julio Cortez

Фото: © AP Photo/Julio Cortez

Спортсмена удалось задержать в процессе проведения рейда антитеррористических сил.

Тяжеловес UFC Адам Siwy Вижорек был арестован в Хожуве. В настоящий момент его подозревают в причастности к ряду преступлений, среди которых незаконный оборот наркотиков и грабежи.

Спортсмена задержали во время проведения рейда антитеррористических сил. Правоохранительные органы два года вели расследование против банды "Психофанов" — её ядром были футбольные фанаты команды Ruch Chorzow.

Члены этой мафиозной группировки прославились похищениями людей с целью выкупа, продажей наркотиков, коррупционными преступлениями, а также другими систематическими правонарушениями.

Что же касается Вижорека, то он выступает под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен провёл три официальных поединка, одержал две победы и один раз проиграл. Сейчас бойцу 26 лет.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Польша
  • Игры
  • мафия
  • В мире
  • UFC
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar