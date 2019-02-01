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Опубликовано 1 февраля 2019, 13:30

Sony Pictures увеличила выручку. Всё благодаря успеху "Венома"

Фото: &copy;&nbsp;Sony Pictures

Фото: © Sony Pictures

Общая выручка кинематографического подразделения составила 2,54 миллиарда долларов.

Киноподразделение фирмы Sony опубликовало отчёт с результатами за третий квартал 2018 финансового года. Прибыль Sony Pictures с октября по декабрь 2018 года составила 107 миллионов долларов — это на 14 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Доход с кинопоказов при этом составил 532 миллиона долларов (годом ранее — 302 миллиона). Общая выручка Sony Pictures составила 2,54 миллиарда долларов (по сравнению с 2017 годом результат вырос на 170 миллионов).

В целом же доход корпорации Sony за три месяца упал на десять процентов — он составил 21,3 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла на семь процентов — до 3,39 миллиарда, а чистая — на 45 процентов — до 3,8 миллиарда.

Совокупные сборы "Венома" составили 855 миллионов долларов. "Человек-паук. Через вселенные" заработал 225 миллионов.

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Сергей Сурепин
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