Sony Pictures увеличила выручку. Всё благодаря успеху "Венома"

Общая выручка кинематографического подразделения составила 2,54 миллиарда долларов.

Киноподразделение фирмы Sony опубликовало отчёт с результатами за третий квартал 2018 финансового года. Прибыль Sony Pictures с октября по декабрь 2018 года составила 107 миллионов долларов — это на 14 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Доход с кинопоказов при этом составил 532 миллиона долларов (годом ранее — 302 миллиона). Общая выручка Sony Pictures составила 2,54 миллиарда долларов (по сравнению с 2017 годом результат вырос на 170 миллионов).

В целом же доход корпорации Sony за три месяца упал на десять процентов — он составил 21,3 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла на семь процентов — до 3,39 миллиарда, а чистая — на 45 процентов — до 3,8 миллиарда.