Китайским стримершам запретили вульгарно одеваться
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Новые стандарты дресс-кода опубликовали представители одной из китайских провинций Хубэй.
Правительство Китая ввело ограничения для женщин-стримеров. Теперь девушкам нельзя появляться в прямых эфирах в нижнем белье, одежде телесных цветов, сексуальной униформе, а также обтягивающих тело костюмах. Об этом сообщило DailyMail.
Новые стандарты дресс-кода опубликовали представители одной из китайских провинций Хубэй, а также Wuhan Software Industry Association ("Ассоциация производителей программного обеспечения Ухань"). Правила, которые вступили в силу, предусматривают также ограничения для несовершеннолетних.
Таким образом, согласно стандартам, несовершеннолетний гражданин Китая (для мужчин совершеннолетие в Китае наступает в 22 года, для девушек — в 21 год) обязан предоставить удостоверение личности своего опекуна, подписанную форму заявления, а также регистрацию домохозяйства, чтобы провести трансляцию.