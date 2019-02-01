Китайским стримершам запретили вульгарно одеваться

Новые стандарты дресс-кода опубликовали представители одной из китайских провинций Хубэй.

Правительство Китая ввело ограничения для женщин-стримеров. Теперь девушкам нельзя появляться в прямых эфирах в нижнем белье, одежде телесных цветов, сексуальной униформе, а также обтягивающих тело костюмах. Об этом сообщило DailyMail.

Новые стандарты дресс-кода опубликовали представители одной из китайских провинций Хубэй, а также Wuhan Software Industry Association ("Ассоциация производителей программного обеспечения Ухань"). Правила, которые вступили в силу, предусматривают также ограничения для несовершеннолетних.