Найден "супергерой в мире фастфуда"

Сотрудник сети Chick-fil-A с заказом в руках бежал значительное расстояние от своего рабочего места до клиента.

Пользователи форума Reddit положительно отреагировали на поступок работника сети фастфуда Chick-fil-A. Молодой человек бежал за авто клиента, который не забрал часть своего заказа. Соответствующее видео набрало более 60 тысяч лайков и больше двух тысяч комментариев.

На самом видео можно увидеть, как работник Chick-fil-A с заказом в руках пробежал значительное расстояние от своего рабочего места для того, чтобы доставить оставшийся заказ клиенту. После этого он быстро вернулся обратно на работу.