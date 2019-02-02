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Опубликовано 1 февраля 2019, 23:40

Сотня морских слонов захватила калифорнийский пляж

Фото &copy; Flickr/Kent Kanouse

Фото © Flickr/Kent Kanouse

Дело в том, что из-за высоких приливов и штормов животные отправились на поиски более удобного места.

Целая колония морских слонов решила воспользоваться отсутствием рейнджеров в национальном парке из-за приостановки работы Правительства США. В итоге слоны оккупировали популярный у туристов пляж, который расположен на севере Калифорнии. Они сломали забор и заняли близлежащую парковку. Об этом сообщило АР.

Как стало известно, из-за штормов и высоких приливов животные решили найти себе более удобное и сухое место. В итоге они попали на другой популярный у туристов пляж — Дрейкс-бич. Обычно здесь работают рейнджеры, однако из-за приостановки работы федерального правительства в Америке на пляже никого не было.

В итоге Дрейкс-бич захватило порядка 60 морских слонов. Они захватили пляж, часть парковки, а также добрались до кафе. У колонии уже родилось 35 детенышей. Сейчас специалисты решают, как правильно поступить в сложившейся ситуации.

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Сергей Сурепин
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