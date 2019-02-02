Сотня морских слонов захватила калифорнийский пляж

Дело в том, что из-за высоких приливов и штормов животные отправились на поиски более удобного места.

Целая колония морских слонов решила воспользоваться отсутствием рейнджеров в национальном парке из-за приостановки работы Правительства США. В итоге слоны оккупировали популярный у туристов пляж, который расположен на севере Калифорнии. Они сломали забор и заняли близлежащую парковку. Об этом сообщило АР.

Как стало известно, из-за штормов и высоких приливов животные решили найти себе более удобное и сухое место. В итоге они попали на другой популярный у туристов пляж — Дрейкс-бич. Обычно здесь работают рейнджеры, однако из-за приостановки работы федерального правительства в Америке на пляже никого не было.