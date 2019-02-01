В Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф за неявку в военкомат

В случае принятия данный законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.

Первый заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов предложил увеличить в 10 раз штраф за неявку в военкомат. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Предполагается, что штрафы за неявку составят от 1 до 5 тысяч рублей. Отмечается, что в некоторых случаях граждане будут обязаны сами явиться в военкомат, где им будет вручена повестка под расписку, иначе им также будет грозить штраф за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту.

Аналогичный штраф планируется ввести за уклонение от медицинского обследования, умышленное сокрытие или порчу документов воинского учёта.