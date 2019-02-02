Россияне назвали главные условия успешной карьеры

Россияне считают, что хорошие отношения с начальством — главное условие построения успешной карьеры.

Соответствующий вариант ответа, как показали исследования специалистов "Работа.ру", выбрала почти половина респондентов — 46 процентов. Второе место занимает трудолюбие и усердие (33 процента), а следом — индивидуально-психологические особенности (29 процентов).

Аналогичное количество респондентов указывают в качестве ответа уровень компетенции. Ещё 28 процентов опрошенных уверены, что ключевой критерий — опыт работы в профессии. По 18 процентов набрали варианты "регулярное повышение квалификации" и "инициатива".