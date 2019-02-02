Укус комара превратил пакистанца в инвалида с огромными ногами

Впервые конечности у Шахида Хуссейна начали отекать и болеть как раз после того, как его укусило насекомое.

У жителя Пакистана развилась тяжёлая форма слоновой болезни. В итоге она превратила 38-летнего мужчину в инвалида. Ноги мужчины раздуло более чем в два раза. Причина в том, что пять лет назад пакистанца укусил комар. Об этом сообщила Daily Mail.

Конечности у Шахида Хуссейна впервые начали отекать и болеть после укуса насекомого. Сперва житель провинции Синд проигнорировал симптомы, однако позже обратился к врачу, но его ноги уже сильно изменились.