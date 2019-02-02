Укус комара превратил пакистанца в инвалида с огромными ногами
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Впервые конечности у Шахида Хуссейна начали отекать и болеть как раз после того, как его укусило насекомое.
У жителя Пакистана развилась тяжёлая форма слоновой болезни. В итоге она превратила 38-летнего мужчину в инвалида. Ноги мужчины раздуло более чем в два раза. Причина в том, что пять лет назад пакистанца укусил комар. Об этом сообщила Daily Mail.
Конечности у Шахида Хуссейна впервые начали отекать и болеть после укуса насекомого. Сперва житель провинции Синд проигнорировал симптомы, однако позже обратился к врачу, но его ноги уже сильно изменились.
В итоге специалисты диагностировали у мужчины слоновую болезнь. Данное заболевание характеризуется увеличением какой-либо части тела, которое происходит из-за застоя лимфатической жидкости. Сейчас семья мужчины все сбережения тратит на его лечение.