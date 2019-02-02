Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 00:55

Укус комара превратил пакистанца в инвалида с огромными ногами

Фото: &copy; Википедия

Фото: © Википедия

Впервые конечности у Шахида Хуссейна начали отекать и болеть как раз после того, как его укусило насекомое.

У жителя Пакистана развилась тяжёлая форма слоновой болезни. В итоге она превратила 38-летнего мужчину в инвалида. Ноги мужчины раздуло более чем в два раза. Причина в том, что пять лет назад пакистанца укусил комар. Об этом сообщила Daily Mail.

Конечности у Шахида Хуссейна впервые начали отекать и болеть после укуса насекомого. Сперва житель провинции Синд проигнорировал симптомы, однако позже обратился к врачу, но его ноги уже сильно изменились.

В итоге специалисты диагностировали у мужчины слоновую болезнь. Данное заболевание характеризуется увеличением какой-либо части тела, которое происходит из-за застоя лимфатической жидкости. Сейчас семья мужчины все сбережения тратит на его лечение.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Пакистан
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar