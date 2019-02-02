Автоледи из Анапы оштрафовали за пост в соцсетях с компрометирующим видео

Соответствующий инцидент произошёл в ночь на 13 января на набережной города-курорта.

Жительница города Анапы прокатилась на авто по пешеходной зоне со стороны маяка до улицы Кирова. После этого она опубликовала видео с поездкой на персональной странице в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД в городе Анапе нашли героиню видео. Они оценили двухминутный вояж по набережной в несколько тысяч рублей. Сам же инцидент произошёл в ночь на 31 января на набережной города-курорта. Запись автор видео сама опубликовала в Сети. Полиция быстро нашла фанатку поездок по пешеходной зоне — сделать это удалось благодаря уличным камерам "Безопасный город".