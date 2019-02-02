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Опубликовано 2 февраля 2019, 02:26

Автоледи из Анапы оштрафовали за пост в соцсетях с компрометирующим видео

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Соответствующий инцидент произошёл в ночь на 13 января на набережной города-курорта.

Жительница города Анапы прокатилась на авто по пешеходной зоне со стороны маяка до улицы Кирова. После этого она опубликовала видео с поездкой на персональной странице в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД в городе Анапе нашли героиню видео. Они оценили двухминутный вояж по набережной в несколько тысяч рублей. Сам же инцидент произошёл в ночь на 31 января на набережной города-курорта. Запись автор видео сама опубликовала в Сети. Полиция быстро нашла фанатку поездок по пешеходной зоне — сделать это удалось благодаря уличным камерам "Безопасный город".

Публикация девушки с соответствующим видео получила негативные комментарии. Пользователи писали, что она решила добиться "хайпа головного мозга". Также были и те, кто заявил, что у девушки нет уважения к тому месту, где она живёт.

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Сергей Сурепин
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