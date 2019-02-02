Володин предложил ПАСЕ вернуть России взносы за три года

Парламентская ассамблея Совета Европы должна вернуть России десять миллиардов рублей, выплаченных ПАСЕ за три года, когда делегация РФ не участвовала в её работе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, неучастие российской делегации случилось не по вине Москвы, которая при этом продолжала платить "большие деньги".

— Хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие, — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".