Володин предложил ПАСЕ вернуть России взносы за три года
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Парламентская ассамблея Совета Европы должна вернуть России десять миллиардов рублей, выплаченных ПАСЕ за три года, когда делегация РФ не участвовала в её работе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, неучастие российской делегации случилось не по вине Москвы, которая при этом продолжала платить "большие деньги".
— Хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие, — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, однако вплоть до 2016 года полностью выплачивала членские взносы, а в 2017 году оплатила треть суммы.