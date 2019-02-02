Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2019, 21:27

Опубликован первый трейлер нового "Форсажа"

Фото: &copy; Twitter / yourcinemaguy

Фото: © Twitter / yourcinemaguy

Согласно сюжету, знакомые зрителям заклятые враги Люк Хоббс и Декард Шоу спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона.

На официальном ютуб-канале российского подразделения студии Universal Pictures был опубликован трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Этот боевик станет спин-оффом кинофраншизы "Форсаж".

Согласно сюжету, знакомые зрителям по фильмам "Форсаж" заклятые враги Декард Шоу и Люк Хоббс спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона. Главных героев сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон, а роль главного злодея досталась Идрису Эльбе.

Режиссёр ленты — Дэвид Лейтч ("Дэдпул-2"). Сценарий писали авторы серии "Форсаж" Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон. Премьера будущего фильма запланирована на 1 августа 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • форсаж
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar