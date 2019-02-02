Опубликован первый трейлер нового "Форсажа"

Согласно сюжету, знакомые зрителям заклятые враги Люк Хоббс и Декард Шоу спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона.

На официальном ютуб-канале российского подразделения студии Universal Pictures был опубликован трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Этот боевик станет спин-оффом кинофраншизы "Форсаж".

Согласно сюжету, знакомые зрителям по фильмам "Форсаж" заклятые враги Декард Шоу и Люк Хоббс спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона. Главных героев сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон, а роль главного злодея досталась Идрису Эльбе.