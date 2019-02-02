Опубликован первый трейлер нового "Форсажа"
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Согласно сюжету, знакомые зрителям заклятые враги Люк Хоббс и Декард Шоу спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона.
На официальном ютуб-канале российского подразделения студии Universal Pictures был опубликован трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Этот боевик станет спин-оффом кинофраншизы "Форсаж".
Согласно сюжету, знакомые зрителям по фильмам "Форсаж" заклятые враги Декард Шоу и Люк Хоббс спасают мир от суперсолдата-злодея Брикстона. Главных героев сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон, а роль главного злодея досталась Идрису Эльбе.
Режиссёр ленты — Дэвид Лейтч ("Дэдпул-2"). Сценарий писали авторы серии "Форсаж" Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон. Премьера будущего фильма запланирована на 1 августа 2019 года.