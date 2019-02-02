Netflix изменил анимированный логотип

Компания поработала исключительно над визуальной составляющей, звук заставки остался прежним.

Стриминговая площадка Netflix презентовала новый анимированный логотип. Он будет воспроизводиться перед началом оригинальной продукции от соответствующего сервиса.

SOME PERSONAL NEWS: Starting today there's a new logo animation before our originals. It shows the spectrum of stories, languages, fans, & creators that make Netflix beautiful — now on a velvety background to better set the mood.



And before you ask: no, the sound isn’t changing pic.twitter.com/itwYXRe6ZF — See What's Next (@seewhatsnext) February 1, 2019

Новый логотип начинается со знакомой буквы N, которая за несколько секунд распадается на множество горизонтальных световых полосок. Этот логотип означает желание компании закрепиться не только в статусе стримингового сервиса, но и в роли производителя оригинального контента.