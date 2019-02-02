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Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 10:35

Netflix изменил анимированный логотип

Фото: &copy; Twitter / ComicBookNOW

Фото: © Twitter / ComicBookNOW

Компания поработала исключительно над визуальной составляющей, звук заставки остался прежним.

Стриминговая площадка Netflix презентовала новый анимированный логотип. Он будет воспроизводиться перед началом оригинальной продукции от соответствующего сервиса.

Новый логотип начинается со знакомой буквы N, которая за несколько секунд распадается на множество горизонтальных световых полосок. Этот логотип означает желание компании закрепиться не только в статусе стримингового сервиса, но и в роли производителя оригинального контента.

Новый логотип воспроизводиться будет на всём контенте, который выйдет на Netflix после первого февраля 2019 года. Также он будет добавлен на все старые продукты фирмы в течение ближайшего времени.

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Сергей Сурепин
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