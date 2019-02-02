В Россию запретили ввозить верблюдов из Германии

Такое решение было принято в связи с тем, что было зафиксировано ухудшение эпизоотической обстановки.

Специалисты Россельхознадзора обратили внимание на болезнь блютанг, которая в настоящий момент распространяется на территории федеральных земель Германии Рейнланд-Пфальце и Сааре. В связи с этим из данных регионов теперь нельзя ввозить на территорию России крупный рогатый скот.

Также под запрет попали цирковые животные, верблюды и другие представители этого семейства, в частности, альпаки и ламы. Помимо того, под ограничение попала также сперма ряда животных-производителей.