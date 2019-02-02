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Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 04:30

В Россию запретили ввозить верблюдов из Германии

Фото: &copy; Twitter / randaabduul

Фото: © Twitter / randaabduul

Такое решение было принято в связи с тем, что было зафиксировано ухудшение эпизоотической обстановки.

Специалисты Россельхознадзора обратили внимание на болезнь блютанг, которая в настоящий момент распространяется на территории федеральных земель Германии Рейнланд-Пфальце и Сааре. В связи с этим из данных регионов теперь нельзя ввозить на территорию России крупный рогатый скот.

Также под запрет попали цирковые животные, верблюды и другие представители этого семейства, в частности, альпаки и ламы. Помимо того, под ограничение попала также сперма ряда животных-производителей.

Представители Россельхознадзора пояснили, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Германии по болезни блютанга временные ограничения введены с 31 января 2019 года.

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Сергей Сурепин
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