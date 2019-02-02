В "Яндекс. Музыке" рассказали, какие песни чаще всего слушают на повторе

Представители сервиса решили провести соответствующее исследование в честь Дня сурка.

Сотрудники "Яндекс. Музыки" провели исследование в честь Дня сурка. Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушают на повторе. Также они составили плейлист из соответствующих треков.

В 2019 году такой песней-рекордсменом в Москве и России стал "Морской шум". Это просто звук волн. По информации аналитиков, в различных регионах России пользователи слушают на повторе разные треки.

В Казани чаще всего пользователи проигрывали четырёхсекундный трек Napalm Death — You Suffer, в городе Санкт-Петербурге Монеточку — "Каждый раз", а в городе Екатеринбурге "Ночь" от певицы Нюши.