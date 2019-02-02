В "Яндекс. Музыке" рассказали, какие песни чаще всего слушают на повторе
Фото: © Twitter / SamaraZoo1992
Представители сервиса решили провести соответствующее исследование в честь Дня сурка.
Сотрудники "Яндекс. Музыки" провели исследование в честь Дня сурка. Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушают на повторе. Также они составили плейлист из соответствующих треков.
В 2019 году такой песней-рекордсменом в Москве и России стал "Морской шум". Это просто звук волн. По информации аналитиков, в различных регионах России пользователи слушают на повторе разные треки.
В Казани чаще всего пользователи проигрывали четырёхсекундный трек Napalm Death — You Suffer, в городе Санкт-Петербурге Монеточку — "Каждый раз", а в городе Екатеринбурге "Ночь" от певицы Нюши.
Редакция сервиса "Яндекс. Музыка" учитывала повторения одного и того же трека за последние двенадцать месяцев. Рекордсменом по проигрыванию одной и той же песни стала слушательница из Северодвинска — она 1906 раз включала песню Ольги Бузовой "Мои люди со мной".