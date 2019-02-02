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Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 03:31

В "Яндекс. Музыке" рассказали, какие песни чаще всего слушают на повторе

Фото: &copy; Twitter / SamaraZoo1992

Фото: © Twitter / SamaraZoo1992

Представители сервиса решили провести соответствующее исследование в честь Дня сурка.

Сотрудники "Яндекс. Музыки" провели исследование в честь Дня сурка. Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушают на повторе. Также они составили плейлист из соответствующих треков.

В 2019 году такой песней-рекордсменом в Москве и России стал "Морской шум". Это просто звук волн. По информации аналитиков, в различных регионах России пользователи слушают на повторе разные треки.

В Казани чаще всего пользователи проигрывали четырёхсекундный трек Napalm Death — You Suffer, в городе Санкт-Петербурге Монеточку — "Каждый раз", а в городе Екатеринбурге "Ночь" от певицы Нюши.

Редакция сервиса "Яндекс. Музыка" учитывала повторения одного и того же трека за последние двенадцать месяцев. Рекордсменом по проигрыванию одной и той же песни стала слушательница из Северодвинска — она 1906 раз включала песню Ольги Бузовой "Мои люди со мной".

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Сергей Сурепин
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