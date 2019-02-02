Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 11:15

В Китае киберспорт признали официальной профессией

Фото: &copy; Twitter / hd_tecnologia

Фото: © Twitter / hd_tecnologia

Соответствующая должность попала в перечень из 15 новых профессий, которые появятся в стране в этом году.

Правительство Китая признало киберспорт профессией. Теперь представители гейминга будут называться "профессиональными игровыми операторами". Об этом сообщило издание Gizmochina.

Данная должность попала в перечень из пятнадцати новых профессий, которые введут в Китае в 2019 году. Также в стране появятся новые инженерные специальности в сегменте искусственного интеллекта, больших баз данных, интернета вещей, цифрового управления, облачных вычислений и управления роботами.

Что именно будет входить в обязанности профессиональных геймеров, пока не уточняется. Ранее в Китае длительное время вели борьбу с игровой зависимостью и самими играми.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
  • киберспорт
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar