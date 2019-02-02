В Китае киберспорт признали официальной профессией

Соответствующая должность попала в перечень из 15 новых профессий, которые появятся в стране в этом году.

Правительство Китая признало киберспорт профессией. Теперь представители гейминга будут называться "профессиональными игровыми операторами". Об этом сообщило издание Gizmochina.

Данная должность попала в перечень из пятнадцати новых профессий, которые введут в Китае в 2019 году. Также в стране появятся новые инженерные специальности в сегменте искусственного интеллекта, больших баз данных, интернета вещей, цифрового управления, облачных вычислений и управления роботами.