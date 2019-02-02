Самое популярное яйцо в мире вылупится во время Супербоула

Предполагается, что ажиотаж, созданный вокруг аккаунта в "Инстаграме", был лишь рекламой сервиса Hulu.

Instagram-аккаунт с фото яйца, которое набрало самое большое количество лайков, опубликовал новое изображение. Две недели назад яйцо начало трескаться — все думали, что из него кто-то вылупится, однако этого не произошло. В новой публикации стало известно, что это была реклама стриминговой площадки Hulu.

Второго февраля @world_record_egg поделился пятым по счёту фото. На нём можно увидеть, как потрескавшееся яйцо прошили шнурками. Это сделало яйцо похожим на мяч для американского футбола.