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Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 06:57

Самое популярное яйцо в мире вылупится во время Супербоула

Предполагается, что ажиотаж, созданный вокруг аккаунта в "Инстаграме", был лишь рекламой сервиса Hulu.

Instagram-аккаунт с фото яйца, которое набрало самое большое количество лайков, опубликовал новое изображение. Две недели назад яйцо начало трескаться — все думали, что из него кто-то вылупится, однако этого не произошло. В новой публикации стало известно, что это была реклама стриминговой площадки Hulu.

Второго февраля @world_record_egg поделился пятым по счёту фото. На нём можно увидеть, как потрескавшееся яйцо прошили шнурками. Это сделало яйцо похожим на мяч для американского футбола.

Всё это — не случайность. Это стало намёком на предстоящий Супербоул, который пройдёт третьего февраля. Это спортивное событие — одно из самых популярных в США. Во время него показывают самую дорогую рекламу.

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Сергей Сурепин
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