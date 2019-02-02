Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников
Фото: © Twitter / notjustmovies
Согласно опросу, с грубыми начальниками сталкивается более половины опрошенных россиян.
Порядка двух миллиардов долларов ежегодно теряет российская экономика из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли специалисты Высшей школы экономики. Их исследование опубликовал "Коммерсант".
Специалисты ВШЭ под агрессивным или враждебным поведением начальника подразумевают постоянное унижение своих подчинённых, их оскорбления, подавление и грубое обращение. Перечень не включает в себя сексуальное и физическое насилие, которое преследуется по закону.
Таким образом, согласно проведённому опросу, с грубыми начальниками сталкивались 56% опрошенных. Чаще всего их заставляли заниматься неквалифицированной и рутинной работой — с таким отношением сталкивались 24% респондентов.
Также исследование показало, что чаще на грубое начальство жалуются женщины, которыми руководят женщины.