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Опубликовано 2 февраля 2019, 07:05

Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников

Фото: &copy; Twitter / notjustmovies

Фото: © Twitter / notjustmovies

Согласно опросу, с грубыми начальниками сталкивается более половины опрошенных россиян.

Порядка двух миллиардов долларов ежегодно теряет российская экономика из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли специалисты Высшей школы экономики. Их исследование опубликовал "Коммерсант".

Специалисты ВШЭ под агрессивным или враждебным поведением начальника подразумевают постоянное унижение своих подчинённых, их оскорбления, подавление и грубое обращение. Перечень не включает в себя сексуальное и физическое насилие, которое преследуется по закону.

Таким образом, согласно проведённому опросу, с грубыми начальниками сталкивались 56% опрошенных. Чаще всего их заставляли заниматься неквалифицированной и рутинной работой — с таким отношением сталкивались 24% респондентов.

Также исследование показало, что чаще на грубое начальство жалуются женщины, которыми руководят женщины.

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Сергей Сурепин
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