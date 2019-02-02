Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников

Согласно опросу, с грубыми начальниками сталкивается более половины опрошенных россиян.

Порядка двух миллиардов долларов ежегодно теряет российская экономика из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли специалисты Высшей школы экономики. Их исследование опубликовал "Коммерсант".

Специалисты ВШЭ под агрессивным или враждебным поведением начальника подразумевают постоянное унижение своих подчинённых, их оскорбления, подавление и грубое обращение. Перечень не включает в себя сексуальное и физическое насилие, которое преследуется по закону.

Таким образом, согласно проведённому опросу, с грубыми начальниками сталкивались 56% опрошенных. Чаще всего их заставляли заниматься неквалифицированной и рутинной работой — с таким отношением сталкивались 24% респондентов.