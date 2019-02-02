Брэд Питт и Анджелина Джоли объединились для выпуска вина
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Таким образом, популярные актёры не будут делить между собой принадлежащую им винодельню в Шато Мираваль.
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вместе заняться выпуском нового вина. Накануне знаменитости пришли к согласию в вопросе опеки над детьми, наконец найдя компромисс после длительных разбирательств.
Бывшие возлюбленные в ближайшее время планируют выпустить новый сорт вина. Презентация напитка запланирована на начало марта 2019 года. Таким образом, бывшая пара не будет делить принадлежащую им винодельню в Шато Мираваль (Франция).
Что же касается самого продукта, то он получил название Studio by Miraval. Вино посвящено студии звукозаписи, которая длительное время работала на территории поместья. Здесь свои треки записывали популярные музыканты, в том числе AC/DC и Pink Floyd.