Брэд Питт и Анджелина Джоли объединились для выпуска вина

Таким образом, популярные актёры не будут делить между собой принадлежащую им винодельню в Шато Мираваль.

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вместе заняться выпуском нового вина. Накануне знаменитости пришли к согласию в вопросе опеки над детьми, наконец найдя компромисс после длительных разбирательств.

Бывшие возлюбленные в ближайшее время планируют выпустить новый сорт вина. Презентация напитка запланирована на начало марта 2019 года. Таким образом, бывшая пара не будет делить принадлежащую им винодельню в Шато Мираваль (Франция).