В Петербурге краже картины Куинджи посвятили стрит-арт
На самом граффити можно увидеть персонажей из американского мультипликационного сериала «Рик и Морти».
Художник под псевдонимом "К" стал автором стрит-арта, который посвящён украденной картине "Ай-Петри. Крым" Куинджи. Граффити можно найти рядом со станцией метро "Пушкинская". Жители города Санкт-Петербурга заметили рисунок и стали публиковать его в Сети.
February 2, 2019
Сам стрит-арт делает отсылку к мультфильму под названием "Рик и Морти", герои которого путешествовали по различным вселенным. Бывший участник арт-группы "Явь" решил изобразить их на фоне горного пейзажа с картины Куинджи.
Напомним, картина была украдена с выставки в Третьяковской галерее 27 января этого года. Преступление совершил Денис Лупов, который представился работником музея, однако его удалось задержать на следующий день. В настоящий момент вор находится под арестом, а саму картину вернули на выставку.