В Петербурге краже картины Куинджи посвятили стрит-арт

На самом граффити можно увидеть персонажей из американского мультипликационного сериала «Рик и Морти».

Художник под псевдонимом "К" стал автором стрит-арта, который посвящён украденной картине "Ай-Петри. Крым" Куинджи. Граффити можно найти рядом со станцией метро "Пушкинская". Жители города Санкт-Петербурга заметили рисунок и стали публиковать его в Сети.

Сам стрит-арт делает отсылку к мультфильму под названием "Рик и Морти", герои которого путешествовали по различным вселенным. Бывший участник арт-группы "Явь" решил изобразить их на фоне горного пейзажа с картины Куинджи.