Халк соскучился по России
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
По словам популярного футболиста, когда он уехал в Китай, то Дзюба попросил его вернуться.
Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Халк рассказал, что он скучает по России. В настоящий момент спортсмен выступает за китайский футбольный клуб "Шанхай СИПГ".
Халк рассказал, что ему нравилось выступать в чемпионате РФ, но и в Китае он счастлив. По словам футболиста, он был счастлив во всех клубах, в которых ему приходилось играть. Халк добавил, что он завоёвывал титулы, а к нему очень хорошо относились.
Вместе с этим футболист поздравил Россию с успешно проведённым чемпионатом мира. Также Халк отметил, что он с удовольствием ещё раз вернётся в Санкт-Петербург, где у него осталось много друзей.