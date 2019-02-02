Халк соскучился по России

По словам популярного футболиста, когда он уехал в Китай, то Дзюба попросил его вернуться.

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Халк рассказал, что он скучает по России. В настоящий момент спортсмен выступает за китайский футбольный клуб "Шанхай СИПГ".

Халк рассказал, что ему нравилось выступать в чемпионате РФ, но и в Китае он счастлив. По словам футболиста, он был счастлив во всех клубах, в которых ему приходилось играть. Халк добавил, что он завоёвывал титулы, а к нему очень хорошо относились.