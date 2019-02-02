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Опубликовано 2 февраля 2019, 12:22

Автографы Наполеона, Эйнштейна и Бранкузи продали на аукционе в Бухаресте

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

Торги были проведены аукционным домом Artmark. Всего продано 80% выставленных лотов.

Два письма румынского скульптора Константина Бранкузи его племяннице Иляне Бранкузи продали в рамках аукциона автографов в Бухаресте за 11 тысяч евро при стартовой цене в 1500 евро. Торги проводил аукционный дом Artmark во дворце Чесяну-Раковицэ.

Также по высокой цене продали письмо Альберта Эйнштейна. В нём учёный просил президента Франклина Рузвельта поддержать исследования ядерной цепной реакции, а также использовать их в военных целях. Письмо продали за 2500 евро.

Также с молотка ушли документы с подписью Наполеона Бонапарта. Всего с помощью торгов удалось выручить почти 47 тысяч евро, проданы 80 процентов выставленных лотов.

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Сергей Сурепин
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